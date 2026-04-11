Liceo artistico senza spazi, arrivano le aule container 

Carenza di spazi adeguati per lo svolgimento delle lezioni che, nei mesi scorsi, ha fatto scendere in piazza la scolaresca del liceo artistico De Andrè, la Provincia corre ai ripari. Con una determina firmata qualche giorno fa, l'amministrazione ha trovato una soluzione per rispondere, in tempi rapidi, alle richieste degli studenti, sottoscritte dai docenti, i quali, dall’inizio dell'anno scolastico, protestano per rivendicare il diritto allo studio. Prima davanti al palazzo della Provincia e poi davanti al municipio per manifestare il disagio di dover spartire diciassette aule per ventuno classi e sacrificare laboratori e ambienti comuni, le risposte ai sit in arrivano a pochi mesi dalla fine della scuola.

«A seguito di reiterate richieste da parte della direzione didattica e degli studenti, l’amministrazione ha individuato come soluzione più efficace quella di acquistare e installare delle strutture temporanee dalle quali potranno essere ricavate quattro nuove aule, con annesso blocco dei servizi igienici», si legge nel documento. Oltre che per la velocità con cui possono essere messi a disposizione i nuovi spazi, la scelta di acquistare le aule container è stata effettuata anche per la possibilità di riutilizzarle a supporto di altre scuole in ragione della facilità di rimozione e reinstallazione.

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