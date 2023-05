Liceo artistico, installazione 

Una pioggia di 1400 banconote che oscillano dal soffitto. È l’installazione realizzata nel liceo artistico da un’idea di un docente Somar Carta che l’ha proposta a una classe. «L’opera è intitolata “Dreams” sogni» spiega il docente, «tutti desiderano avere dei soldi piovuti dal cielo. Volevamo realizzare un lavoro che coinvolgesse lo spettatore e al tempo stesso si sentisse parte di esso. Moltissimi colleghi e alunni vanno a farsi le foto sotto la pioggia di soldi. L'installazione è stata una sorpresa per tutti, in particolare per il dirigente Pino Tilocca». Il lavoro è stato realizzato con il coinvolgimento «delle due responsabili dell'istituto Cristina Diana e Barbara Zoa, gli alunni, alcuni colleghi e il bidello. Abbiamo voluto fare qualcosa di nuovo e di poco accademico per la scuola. L'installazione è aperta a tutti».

