Liceo Alberti, niente sfratto nel 2024: concessione rinnovata per quattro anni 

Nessun trasloco nel 2024: la sede del Liceo Scientifico Alberti resterà in viale Colombo fino alla conclusione dell’anno scolastico 2026-2027.

La decisione di rinnovare in via eccezionale la concessione demaniale marittima dell’edificio è scaturita a seguito di diversi incontri del tavolo interistituzionale tra Città Metropolitana, Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione e Ufficio Scolastico Provinciale.

«L’istituzione del tavolo, proposta nel marzo scorso dalla Città Metropolitana, si è rivelata un’idea vincente per giungere a una soluzione condivisa», commenta il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. «Ringrazio tutte le parti coinvolte che con grande senso di responsabilità si sono rese disponibili a vagliare tutte le strade possibili al fine di garantire la continuità didattica nella sede per i prossimi anni».

Il 23 ottobre scorso l’Autorità portuale aveva comunicato l’ultimatum a Comune e Ufficio scolastico: entro il 2024 la sede, concessa circa cinquant’anni fa, dovrà essere liberata. Per iniziativa di un gruppo di insegnanti, genitori e studenti era nato il comitato “Una sede per il Liceo Alberti”, che segnalava che non era stata ancora individuata una sede definitiva e adeguata. «La Città metropolitana investa i fondi disponibili in un nuovo edificio adeguato, sia per qualità che per dimensione alla sua utenza presente e futura, oggi divisa su tre sedi abbastanza distanti tra loro», avevano sostenuto dal Comitato. La richiesta è di avere la nuova sede in prossimità della zona di piazza Matteotti.

