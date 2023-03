Liceo Alberti, aperto il tavolo di confronto 

Si aprono i primi spiragli per docenti e studenti del liceo Alberti, che a settembre rischiano di dover traslocare dalle sede di viale Colombo. Ieri negli uffici della Città Metropolitana si è infatti aperto il tavolo interistituzionale creato per trovare una soluzione con anche i rappresentati dell’Autorità portuale (proprietaria dell’area), dell’Ufficio scolastico provinciale e dell’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione.

«Durante l’incontro – spiegano dalla Città Metropolitana -, una volta esaminati gli aspetti relativi all’attuale pianificazione dell’area, sono state vagliate possibili soluzioni che consentano di garantire la continuità didattica nella sede per i prossimi anni. Con questo intento sono state approfondite alcune ipotesi per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Le parti hanno manifestato la propria disponibilità a percorrere tutte le strade possibili al fine di pervenire a una soluzione condivisa».

