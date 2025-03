Licenziato per un piccolo danno, si suicida: la famiglia fa causa 

VENEZIA. Dopo 30 anni di lavoro alla Metro di Marghera, era stato licenziato per un ipotetico danno all'azienda di 280 euro. Umiliato dalle accuse, senza neppure rivelare i fatti ai familiari, aveva deciso di farla finita, a 55 anni. Ora la famiglia del lavoratore ha deciso di fare causa all’azienda.

La vicenda è stata riferita dalla Cgil, che ha dato mandato a un legale di fiducia, Leonello Azzariti, di patrocinare la causa, che il giudice del lavoro di Venezia discuterà il 6 giugno. L'uomo era stato accusato di un ammanco distribuito in 14 episodi, perché avrebbe suggerito ai clienti di inserire nelle commesse alcune confezioni di gamberi rossi per raggiungere la soglia di 250 euro di spesa, oltre la quale non si pagavano i 20 euro per la consegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA