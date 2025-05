Licenziato il primario accusato di abusi su colleghe e infermiere 

Piacenza. È arrivato il licenziamento per giusta causa con delibera aziendale per Emanuele Michieletti, il primario di Radiologia dell’ospedale di Piacenza accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni di dottoresse ed infermiere. Secondo la polizia il medico, ai domiciliari da mercoledì, abusava di «quasi tutte le donne che varcavano da sole la porta del suo ufficio». «Non appena possibile - ha detto la direttrice generale dell’Ausl, Paola Bardasi - vogliamo capire come tutelare tutte le donne coinvolte in questa vicenda, stiamo preparando gli atti e valuteremo di costituirci parte civile nel processo». Nel frattempo Micheletti davanti al Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere, in attesa di leggere gli atti di accusa. Secondo la Squadra Mobile di Piacenza è stato possibile cristallizzare «un inquietante scenario» all’interno dell’ospedale.

Le immagini registrate durante 45 giorni di monitoraggio, dicono gli investigatori, hanno ricostruito 32 episodi in cui è accertato «il compimento pressoché quotidiano di atti sessuali in orario di servizio».

L’indagine è stata avviata grazie alla denuncia di una dottoressa, in servizio nel reparto, che aveva subito per la prima volta un’aggressione sessuale all’interno dello studio del medico. A rendere complessi gli accertamenti, ha sottolineato sempre la questura, è stato il clima di forte omertà all’interno del reparto, che ha portato diverse vittime a essere reticenti in prima battuta con gli investigatori su quello che stavano patendo.

