Licenziato dopo un lungo ricovero 

«Ricevere a casa la lettera con cui l’azienda mi comunicava il licenziamento per aver superato i giorni di assenza per malattia mentre ero stato per molto tempo ricoverato in ospedale e stavo cercando di superare gli effetti di una particolare patologia è stata una mazzata»: Maurizio Pibiri di Arbus, 47 anni fra un mese, dipendente dell’azienda di commercio Trs Handling srl, con sede a Villacidro, è devastato. Impugnato il licenziamento tramite l’intervento della Cgil, la controversia è finita davanti al Tribunale del lavoro: prima udienza il prossimo venerdì.

Il racconto

«Nel 2020 – racconta Pibiri – sono stato assunto a Villacidro, nel settore della grande distribuzione di prodotti per negozi e supermercati di alimentari e casalinghi. A maggio del 2022 l’azienda mi comunicava la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Dopo anni da emigrato in Germania per lavoro e il rientro anticipato in Sardegna per gravi questioni familiari, la sicurezza economica fu un sollievo. Ahimè, durato appena un anno». Questa volta è l’improvviso insorgere di una malattia a riaprire il calvario di un uomo che ora non sa più come tirare avanti.

«Gli ultimi otto mesi – prosegue Pibiri – mi hanno sconvolto la vita. Ho iniziato a star male. La diagnosi è stato un fulmine a ciel sereno. Le cure a casa non bastavano. Sono stato ricoverato per un lungo periodo. Subito dopo la guarigione e il ritorno, il 27 gennaio, il licenziamento che mi ha buttato proprio a terra. Anche se ho dalla mia la vicinanza di tante persone e dei miei parenti, in particolare di mia nonna che mi ha accolto in casa, dentro sto male».

L’impugnazione

«Prima la vita da emigrato, poi la terribile malattia della mia bambina, la difficoltà del lavoro, infine il mio stato precario di salute. Mi sento come se fosse caduto in un burrone», prosegue l’uomo: «Ogni volta, mentre provo a risalire, qualcosa mi ributta giù. A livello emotivo mi sento distrutto ma non mi arrendo».

Il primo nuovo passo è l’impugnazione della risoluzione del contratto tramite la Cgil. «Un lavoratore – sottolinea il sindacalista Edoardo Manca – non può essere licenziato per il semplice fatto di essere malato. Nel caso specifico riteniamo illegittimo il provvedimento: per la specifica patologia non bastano 18 mesi dalla data di inizio della malattia, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla data di dimissione, appositamente previsto dal contratto collettivo. Pertanto il termine di conservazione del posto, cosiddetto termine di comporto, non era maturato».

La lettera e la proposta

Di parere opposto l’azienda: «Le assenze per malattia – si legge nel provvedimento di risoluzione del contratto – fra il 26 gennaio 2023 e il 25 gennaio 2025 ammontano a complessivi 224 giorni. Dato che ha determinato il superamento del limite massimo di conservazione del posto di lavoro di 180 giorni nell’arco di un anno solare. Peraltro non c’è stata la richiesta dell’eventuale periodo di aspettativa».

Ieri, il passo avanti: «Non sapevamo che il signor Pibiri avesse una malattia di questo tipo», premette Nicola Fabbri, amministratore delegato del Gruppo Tirso. «Davanti ai giudici formuleremo una proposta: il reintegro oppure una nuova assunzione».

La decisione spetta ora al giudice. Maurizio Pibiri ha affidato la difesa all’avvocato Maria Luisa Biagetti.

