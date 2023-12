Legato nudo ad una sedia e abusato per ore. La Procura di Bayonne ha aperto un’indagine per aggressione e violenza sessuale, dopo le rivelazioni della stampa, di un presunto e “umiliante nonnismo” da parte di un noto chef stellato, Aurélien Largeau, 31 anni, nei confronti di un assistente dell’hotel Palais de Biarritz. Abusi che l’aiuto cuoco ha smentito, ridimensionando l’accaduto come un “gioco”. Lo chef è stato comunque licenziato.