Licenziati i Sussex 

Spotify chiude l’accordo che garantiva ai duchi di Sussex 20 milioni di dollari secondo le stime dei media. La collaborazione di Harry e Meghan col colosso dello streaming si è limitata al podcast di interviste Archetypes, condotto da Meghan, che ha visto tra le ospiti nelle 12 puntate donne famose come Serena Williams, Mariah Carey e Mindy Kaling. Secondo voci anonime è stata Spotify a scegliere lo strappo perché i duchi non avevano prodotto abbastanza contenuti per ricevere l'intero compenso stabilito dall'accordo.