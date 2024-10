Licenziati e reintegrati: attacco alla Cgil 

Reintegrati in un sindacato che considerano morto. È un paradosso la riabilitazione decretata di recente dal giudice del Lavoro per Giovanni Piras, Salvatore Frulio e Antonio Rudas espulsi nel 2017 dalla Cgil. «Ci hanno mandato via - ha spiegato ieri Rudas, l'unico licenziato, in conferenza stampa - per ragioni politiche. Abbiamo contrastato l’associazione di categoria per anni perché non riconoscevamo più la sua missione».

Il termine “missione” ritorna anche nelle parole di Piras: «Per noi il sindacato era quello, non un posto di lavoro, come molti lo hanno inteso, o un posizionamento ideologico». Soprattutto i tre, oltre alle battaglie contro la Fornero e il Jobs Act, avversavano la misura dei finanziamenti pubblici alla Cgil. «Come si può fare una vertenza - dichiara Salvatore Frulio - contro chi ti sovvenziona? Quando arrivano i fondi alle organizzazioni sindacali, ormai indirizzate più a erogare servizi, allora queste svaniscono».

La battaglia per ognuno di loro è stata lunga. «Ho rifiutato il risarcimento - aggiunge Rudas - perché volevo la verità e la giustizia». Per raccontare la propria esperienza i tre hanno fondato un sito chiamato Cgl, “Come gestire i licenziamenti”: «Lo hanno visitato già in 160mila e in tanti ci chiedono aiuto».

