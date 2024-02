Licenziata perché incinta 

Aveva un posto part time a tempo indeterminato in un’impresa di pulizie. Alla scadenza del periodo di prova la titolare le ha consegnato un kit di gravidanza chiedendole di farlo nel bagno dell’azienda. L’esito negativo ha rasserenato tutti, lavoratrice e imprenditrice. Pochi mesi dopo la ragazza, una ventenne nuorese, è rimasta incinta e dopo aver inviato un certificato di gravidanza a rischio è stata licenziata per “giusta causa”. La denuncia arriva dalla Cgil, che ha impugnato il provvedimento, inviato «per conoscenza» all’Ispettorato del lavoro, all’Inps e al Consultorio dell’Asl. Succede nel 2024, a Nuoro. «Una storia di ordinaria follia - commenta Domenica Muravera, segretaria della Cgil -. Sono esterrefatta che oggi possano verificarsi ancora situazioni del genere». La ragazza al telefono dice: «Non pensavo di essere comunque felice anche dopo un licenziamento, diventerò mamma». L’azienda evidentemente è convinta che nonostante quel test, la gravidanza è stata nascosta da prima.

Il licenziamento

Al sindacato la ragazza si era rivolta preoccupata perché il 16 di febbraio ancora non aveva ancora avuto la retribuzione. Il suo periodo di prova era iniziato il 15 novembre, il test di gravidanza era stato fatto l’11 dicembre. Tutto liscio, sino a gennaio. La ragazza aveva incassato due mensilità, poi si era presentata nel Consultorio familiare dove era stato rilasciato un certificato di gravidanza a rischio e astensione da lavoro di 30 giorni, comunicato il 25 al datore di lavoro. Il giorno successivo era arrivato il licenziamento, «con un messaggino» specifica la sindacalista. «Parlano di giusta causa, rifacendosi ad una sentenza della Cassazione perché avrebbe omesso lo stato di gravidanza, sottacendo uno stato ostativo al lavoro».

Il test

«La datrice di lavoro - dice Muravera - le ha consegnato davanti a due uomini un test di gravidanza chiedendo di effettuarlo. La giovanissima, pur titubante ma desiderosa di avere il lavoro, entra in bagno, fa il test e consegna l’esito, negativo». Racconto confermato dalla protagonista: «Mi sembrava assurdo, ma l’ho fatto. Mi ha dato fastidio perché me lo ha chiesto davanti a due colleghi che conoscevo da un mese, e mi ha detto che se non lo facevo mi avrebbe licenziata. Ho fatto il test, d’altronde non avevo nulla da temere. Ho raccontato ad una collega la storia, mi ha detto che era assurda. Uno dei ragazzi presenti era shoccato, non aveva mai visto una cosa simile».

Licenziata

Passano alcuni mesi e la giovanissima si accorge di essere incinta. «Avevo nausea, non stavo bene. Viaggiavo con la titolare». La ginecologa dispone l’astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio. A fine gennaio la comunicazione Unilav da cui si evince il licenziamento per giusta causa. «Non c’è una lettera di licenziamento, è illegittimo. Sono esterrefatta che oggi possano verificarsi ancora situazioni del genere - dice Muravera -. Non si adottano le misure minime di sicurezza e si muore, si chiedono sospensioni di infortuni sul lavoro per non pagare premi maggiorati, si chiede di lavorare in malattia e in cassa integrazione. Non si applicano i giusti contratti. Tutto ciò che abbiamo a disposizione sarà utilizzato per riportare legalità dove non si conosce questo significato».

