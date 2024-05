«Licenze sospese a chi non paga la Tari» 

Evasione alle stelle e rischio sospensione licenze - e revoca se necessario - per le attività commerciali che non pagano da anni la Tari. Un problema annoso, arrivato però ormai al limite, come emerso ieri in Consiglio comunale durante l’approvazione delle nuove tariffe per la tassa sui rifiuti che anche quest’anno non subirà rincari.

Di fatto il 52% dell’evasione è concentrata fra commercianti e attività balneari. «Abbiamo il dovere come amministrazione di difendere chi si comporta bene, e di stigmatizzare gli atteggiamenti di quei cittadini che non pagano e prendono in giro il resto della popolazione», le parole del sindaco Graziano Milia nell’Aula di via Porcu.

Numeri allarmanti

Oltre la metà degli evasori della Tari sono imprenditori quartesi a capo di attività produttive presenti in città. «Fra i cittadini c’è un cambio di passo, lento ma costante e questo è un fatto positivo», la premessa del sindaco. «C’è da dire però che non possiamo aiutare quanto vorremmo chi ha bisogno, perché c’è qualcuno che fa il furbo». Discorso che riguarda anche gli stabilimenti balneari, ci sono infatti gli operatori che lavorano nella costa quartese in cima alla lista dei conti in rosso riferiti alla Tari. «L’unico anno in cui risultano in regola è il 2021, perché la Tari era stata sospesa per il Covid. Per il resto fra i 32 operatori», sottolinea Milia, «solo 6 pagano e 2 hanno richiesto la rottamazione del debito. Gli altri 24 non pagano un centesimo dal 2019, con i sistemi di sempre: società che cambiano, che falliscono, e alla fine non si paga».

Il buco degli stabilimenti

All’appello, solo per quanto riguarda i balneari, manca 1 milione e 200mila euro di Tari non versata negli ultimi anni e il Comune ha incassato solo 198mila euro. «Abbiamo degli operatori destinatari di pignoramento sul conto, ma non siamo riusciti a risalire alla banca», evidenzia il sindaco. «Così non si può andare avanti: l’unico strumento che abbiamo, previsto dalla legge, è l’avvio dei procedimenti di sospensione delle licenze sino ad arrivare alla revoca. Non possiamo più tollerare una situazione di questo genere, dobbiamo intervenire a tutela di chi le tasse le paga». Sulla stessa linea il vicesindaco Tore Sanna: «Dobbiamo intervenire, è una questione di giustizia sociale a tutela dei cittadini diligenti e virtuosi».

La differenziata

Sullo sfondo c’è anche il sistema di raccolta differenziata che non funziona. «Abbiamo una normativa regionale in totale contraddizione rispetto a quello che succede in Europa», dice Milia, «e una raccolta porta a porta che costa troppo, quando poi sappiamo che della plastica il 50% finisce nel termo-valorizzatore, così come l’80% dell’umido». Nel frattempo le periferie dei centri più grossi sono diventate discariche. «La soluzione», ipotizza il sindaco, «sarebbe tornare ai cassonetti con le tessere, iniziare a lavorare su una differenziazione che renda più economico il servizio. Con il precedente assessore regionale all’Ambiente avevamo iniziato un ragionamento valido, mi auguro che l’attuale continui su quella strada».

