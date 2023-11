Licei, il Pacinotti è ancora il migliore 

Lo Scientifico Pacinotti si conferma il miglior liceo sardo per avere successo all’università e poi nel mondo del lavoro. Lo certifica l’ultima edizione di Eduscopio, lo studio della Fondazione Agnelli che tutti gli anni mette a confronto le performance degli ex studenti in relazione alla media dei voti e dei crediti ottenuti nel primo anno di università.

I punteggi

Nell’indice che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti il Pacinotti ha raccolto un punteggio superiore a 75, il più alto in assoluto, davanti all’Euclide (70) e all’Alberti. Primo tra i Classici il Dettori, che ha raccolto un punteggio complessivo di 66,9 davanti a Vittorio Emanuele, Motzo, Siotto, Don Bosco e Euclide.

Tra gli Scientifici a indirizzo Scienze applicate primeggia l’Alberti, seguito da Michelangelo, Brotzu (a Quartu) e Giua. Tra i licei a indirizzo Scienze umane (ma anche Economico sociale, linguistico) primeggia l’Eleonora D’Aborea il cui punteggio – per avere un raffronto col Pacinotti, che guida nella classifica generale – è, a seconda dell’indirizzo scelto compreso tra 55 e poco più di 47.

Tra i tecnici il Martini è terzo dietro il Primo Levi di Quartu e l’Atzeni di Capoterra. Tra le scuole a indirizzo tecnico-tecnologico i primi tre sono Bacaredda, Giua e Scano.A Sassari tra i Classici primeggia il Manno, tra gli Scientifici lo Spano, a Nuoro il Classico Asproni e lo Scientifico Fermi, a Oristano il De Castro e il Mariano IV.

1,3 milioni di diplomati

Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,8 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 13,3 milioni di pagine consultate. Per la nuova edizione il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

RIPRODUZIONE RISERVATA