VaiOnline
Lanusei.
20 febbraio 2026 alle 00:18

Liceali ospiti della casa rossoblù 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dalle aule del Leonardo Da Vinci ad Asseminello per un faccia a faccia con lo sport professionistico del Cagliari Calcio. Ieri, per tutte e cinque le classi del liceo sportivo di Lanusei si sono aperte le porte di Asseminello per assistere a un allenamento dei rossoblù, osservando da vicino tecniche e strategie dei giocatori professionisti. Oggi, l’esperienza prosegue nell’aula magna del liceo dove gli studenti presenteranno le loro esperienze e si confronteranno con due figure di spicco del Cagliari, l’amministratore delegato Carlo Carte e il direttore generale ed ex allievo del Leonardo Da Vinci, Stefano Melis. Sarà un momento di riflessione e confronto su cosa significhi fare sport a livello professionistico, con un focus sulle sfide e le gratificazioni che questo comporta.

Soddisfatto il dirigente Giovanni Marcello. «L'evento è un’importante occasione di confronto tra la realtà educativa e quella professionistica. Questo incontro è utile per capire cosa c’è dietro un successo sportivo che non è solo ricchezza e divertimento ma serietà, grandi sacrifici che rafforzano il percorso e l’individuo. È essenziale per i nostri ragazzi che hanno bisogno di avere altri esempi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il giallo

Morta in casa, resta il mistero

I Ris cercano prove del possibile omicidio della 96enne a Villasor 
Luigi Almiento
Il delitto

L’assassino di Tonino ha ucciso il Carnevale

Orani scivola nel lutto: il ricordo del paese e l’ira di don Borrotzu: «Non si trovano mai colpevoli» 
Simone Loi
Le indagini.

Un agguato senza scampo

Fabio Ledda
Pace a Gaza

Trump: per il Board soldati da 5 Paesi, sorveglierà l’Onu

«Qualcuno fa il furbo ma aderirà» Fondi per 17 miliardi, 10 dagli Usa 
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Il caso

Arrestato Andrea, re Carlo lo scarica

Scandalo Epstein: l’ex principe  è accusato di abuso d’ufficio 
Si moltiplicano i piani per le rinnovabili ma trovare i documenti è un’impresa anche per i professionisti

Un muro di gomma sul Tyrrhenian Link

Eolico off shore secretato ad Alghero: sul progetto Mistral c’è una diffida dei comitati 
Lorenzo Piras