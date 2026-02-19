Liceali ospiti della casa rossoblù 

Dalle aule del Leonardo Da Vinci ad Asseminello per un faccia a faccia con lo sport professionistico del Cagliari Calcio. Ieri, per tutte e cinque le classi del liceo sportivo di Lanusei si sono aperte le porte di Asseminello per assistere a un allenamento dei rossoblù, osservando da vicino tecniche e strategie dei giocatori professionisti. Oggi, l’esperienza prosegue nell’aula magna del liceo dove gli studenti presenteranno le loro esperienze e si confronteranno con due figure di spicco del Cagliari, l’amministratore delegato Carlo Carte e il direttore generale ed ex allievo del Leonardo Da Vinci, Stefano Melis. Sarà un momento di riflessione e confronto su cosa significhi fare sport a livello professionistico, con un focus sulle sfide e le gratificazioni che questo comporta.

Soddisfatto il dirigente Giovanni Marcello. «L'evento è un’importante occasione di confronto tra la realtà educativa e quella professionistica. Questo incontro è utile per capire cosa c’è dietro un successo sportivo che non è solo ricchezza e divertimento ma serietà, grandi sacrifici che rafforzano il percorso e l’individuo. È essenziale per i nostri ragazzi che hanno bisogno di avere altri esempi».

