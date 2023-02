Liceali investite davanti a scuola 

L’auto, una vecchia Fiat Punto condotta da un anziano, non ha frenato. E ha investito le studentesse del liceo Asproni mentre attraversavano sulle strisce pedonali davanti a scuola alla fine delle lezioni. Sul parabrezza, distinti i segni dell’urto con i corpi delle ragazze. Una di loro, quella che ha riportato le conseguenze più gravi, è stata sbattuta su un’altra auto parcheggiata, prima di cadere a terra con un grave trauma carnico. L’altra è finita dalla parte opposta della carreggiata con una frattura alla gamba. Fortunatamente dalla corsia opposta non passava nessun’altra auto. L’ennesimo incidente a Nuoro, poteva avere conseguenze tragiche, in una città dove i sinistri che coinvolgono i pedoni sono ormai un’emergenza.

L'investimento

L’incidente è avvenuto attorno alle 13.30, sulle strisce pedonali davanti alla succursale del liceo ginnasio di Nuoro in viale Trieste. Le ragazze, almeno quattro, sbucano proprio tra le auto posteggiate. L’anziano non frena, due vengono travolte. Sull’asfalto nessun segno di frenata. L’auto si fermerà almeno cinque metri oltre le strisce zebrate. L’ennesimo investimento pedonale ieri mattina a Nuoro ha mandato in ospedale due liceali. È successo all’uscita dalla scuola. Soccorse dai medici del 118, entrambe sono state accompagnate al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco: una in codice rosso per un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita, l’altra per una frattura a una gamba. L’automobilista che le ha travolte si è subito fermato a prestare soccorso. Non le ho viste», ha ripetuto più volte.

Le lacrime

«Ero con loro, il conducente dell’auto non ha frenato. Ho visto le mie compagne cadere, una è andata a sbattere prima su una macchina poi sull’altra parcheggiata. Per fortuna non arrivavano auto». Piange, è scossa. Chiede ad una signora (una professoressa) se può raggiungere le compagne in ospedale, se ci può andare prima di testimoniare. Il racconto viene interrotto: «Non parlare con i giornalisti». La scuola insegna anche questo.