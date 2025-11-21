Liceali di buona famiglia radicalizzati sul web da nazisti e suprematisti  

L’identikit è uguale per tutti gli indagati. Sono minorenni, liceali, di buona famiglia, appassionati di informatica e molto attivi nei social. Inoltre, alcuni di loro, militano ormai da qualche tempo ufficialmente in gruppi giovanili dell’estrema destra. Col passare dei giorni filtrano alcune indiscrezioni sulla rete di suprematisti che, negli ultimi mesi, avrebbe arruolato vari ragazzini anche in città e nel resto della Sardegna, esaltandoli con la propaganda farneticante del cosiddetto «potere bianco». Nei giorni scorsi, in contemporanea con tutta Italia, i carabinieri del Ros hanno effettuato anche a Cagliari e in alcuni centri dell’Isola delle perquisizioni domiciliari a caccia di telefonini e computer. Impossibile, al momento, sapere cosa i militari abbiano trovato.

Liceali sovranisti

Già lo scorso anno, su impulso dell’Fbi, i carabinieri del Raggruppamento operativo speciale avevano messo sotto controllo un giovanissimo ritenuto vicino a gruppi suprematisti bianchi. L’operazione era stata ribattezzata “Alter Ego” e aveva portato all’arresto di un 26enne, trovato anche in possesso di materiale pedopornografico. Il giovane, stando alle poche indiscrezioni trapelate, sarebbe risultato inserito in diversi gruppi social inneggianti all’odio razziale e alle teorie sulla superiorità della razza bianca, nonché all’istigazione al compimento di reati e atti discriminatori contro i “non bianchi”. Da quel momento gli investigatori del Ros di Cagliari hanno iniziato a sondare la galassia suprematista isolana, scoprendo che sarebbero stati arruolati anche alcuni studenti delle scuole superiori, anche frequentati uno dei licei della città. Impossibile avere informazioni più precise sull’identità degli indagati, ma tutti sarebbero di buona famiglia, ormai da qualche tempo vicini alle posizioni dell’estrema destra e, da qualche tempo, affascinati dalla cosiddetta “White Jihad”, una sorta di “guerra santa” reinterpretata in chiave suprematista contro immigrati, ebrei, musulmani, gay e femministe.

Le indagini

Ma non ci sono solo gli investigatori del Ros e la Procura dei Minori sulle tracce dei gruppi suprematisti con militanti anche in Sardegna. Le lente sull’Isola l’hanno puntata anche gli agenti della Digos e della Direzione distrettuale antimafia che, a settembre dello scorso anno, avevano eseguito alcune misure cautelari nei confronti di giovanissimi, accusati di far parte di un network russo di matrice accelerazionista, presente su Telegram, denominato Aast. Al centro dell’inchiesta c’era un 18enne arruolato nel gruppo Aast, all’interno della collegata associazione terroristica di matrice suprematista denominata “The Base”, riconducibile al programma internazionale “White Suprematist Extremism”, con l’obiettivo primario di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo ed eversione per motivi di odio razziale.

Rischio deriva

A preoccupare, però, è la deriva estremista che sembrerebbe contagiare gli studenti di molte scuole superiori cagliaritane. Giovanissimi che aderiscono a formazioni di estrema destra più o meno radicali e che diventano, loro malgrado, terreno di caccia per i suprematisti bianchi. Formazioni xenofobe che non escludono l’uso della violenza contro immigrati e avversari, spesso vicine ai movimenti neonazisti. Nel mondo si contato 1124 sigle estremiste che promuovono idee razziste che sostengono come la razza bianca sia superiore alle altre. Tesi che, purtroppo, sembrano affascinare e fare breccia tra i giovanissimi.

