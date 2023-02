Liceali contro la Città Metropolitana 

E così è stato fatto ieri. Una delegazione di studenti è stata anche ricevuta dal dirigente e poi un funzionario si è recato a scuola con i ragazzi per vedere da vicino la situazione. «Il Motzo già da anni ha sempre avuto problemi per quanto riguarda l’edilizia scolastica» spiega una delle rappresentanti di istituto, Camilla Pilia, «parte di quei problemi sono riemersi anche quest’anno. La questione è che da una parte c’è la sede nuova e immacolata di viale Colombo, dall’altra ci sono le sedi di via Don Sturzo e via Caboto dove la realtà è ben diversa. Ad esempio i bagni delle ragazze in palestra sono chiusi e noi siamo costrette ad andare in quello dei ragazzi o nell’altro. E poi ci sono le finestre che non chiudono, luci che non si accendono, muffe nei soffitti, manca la manutenzione». Così è nata la protesta, anche alla luce anche di quanto successo nella scuola media Bellavista dove una porta di un bagno è caduta in testa a un alunno.

Lo sciopero era stato annunciato nella pagina Instagram del liceo. «Noi studenti del Motzo diciamo basta!» avevano scritto i rappresentanti, «nonostante i continui richiami la Città Metropolitana continua a ignorarci e a non occuparsi delle nostre sedi. Facciamoci sentire e andiamo a prenderci ciò che non ci viene dato».

Si allarga anche a Quartu la protesta per le condizioni degli edifici scolastici. Sul piede di guerra questa volta ci sono gli studenti del liceo classico e delle scienze sociali Motzo che hanno denunciato alcuni problemi relativi alle sedi di via Don Sturzo e via Caboto e che ieri hanno deciso di scioperare e di recarsi nella sede della Città Metropolitana in via Cadello a Cagliari.

La protesta

Il dirigente

Nel frattempo il dirigente scolastico Massimo Mocci ha preso le distanze dalla protesta. E lo ha messo nero su bianco in una circolare inviata agli stessi ragazzi, al personale Ata e alle famiglie. «Ci sono tutte le condizioni di sicurezza per frequentare regolarmente le lezioni, in tutti i plessi e le aule aperte al pubblico» ha scritto il dirigente. Detto questo, «in nessun caso la presidenza ha autorizzato o avvallato scioperi o occupazioni, né intende farlo e diffida chiunque sostenga il contrario. Specifiche situazioni di criticità sono state risolte o sono in via di risoluzione». E aggiunge: «Non risulta presenza di ratti all’interno dei plessi. La circolazione di topi nelle aree cortilizie, già segnalata ai competenti uffici, è monitorata dagli appositi dispositivi, regolarmente manutenzionati dal servizio della Città Metropolitana». Da qui l’appello agli studenti «a riprendere senza indugio le attività didattiche».

La Città metropolitana

Stessa linea della Città metropolitana spiega: «A seguito di un incontro con una delegazione degli studenti e al successivo sopralluogo effettuato dai nostri tecnici negli stabili che ospitano l’istituto di istruzione secondaria – si legge in una nota -, confermiamo che sussistono tutte le condizioni di sicurezza per frequentare regolarmente le lezioni, come comunicato dal dirigente scolastico. Specifiche attività di manutenzione ordinaria già programmate sono attualmente in corso e altre saranno effettuate prossimamente».

