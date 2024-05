Liceali a lezione di fotonica nella fabbrica gioiello 

Hanno assistito al processo di trasformazione delle polveri in cristallo. Gli alunni della terza Scientifico di Tortolì hanno visitato i laboratori delle aziende Optomaterials Defence e Filar Optomaterials, scrutando tutte le fasi industriali, dalla solidificazione in forno alla distillazione, fino alle lavorazioni e alla verifica optical e qualitativa dei trattamenti superficiali. Un momento didattico che, nelle intenzioni della proprietà, vuole essere un modello da radicare sul territorio per il prossimo futuro. «C’è piena volontà di aprire le porte delle nostre aziende a eventi analoghi, a beneficio delle conoscenze tra i giovani. Momenti come questi confidiamo siano unico e reale motore di una società che abbia voglia di crescere e progredire», ha detto Pier Giorgio Lorrai, amministratore delle società con interessi sui mercati internazionali.

Il tema centrale della visita didattica, durata cinque ore, erano la fotonica avanzata e l’optoelettronica. In laboratorio, i liceali hanno potuto così osservare l’intero processo di creazione dei cristalli destinati ai satelliti, ai sistemi difensivi antimissile e alla composizione dei laser medicali. «Ci auguriamo - ha aggiunto Lorrai - che tra i giovani torni la cultura della formazione, con il libero accesso a quella universitaria. Per tutti, senza distinzione di classi o caste, come la sanità, senza selezione con i test». (ro. se.)

