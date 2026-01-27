L’Ice in Italia, ma chiuso nel consolato 

Gli agenti dell’Ice si coordineranno con le forze dell’ordine italiane, ma lo faranno dall’interno di una sala operativa allestita al Consolato di Milano. Si chiariscono i contorni sulla macchina della sicurezza che sarà attivata in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina: saranno seimila uomini del sistema di sicurezza nazionale. E a dare il proprio supporto - esclusivamente per la protezione di atleti e delegazioni statunitensi, consultando anche le banche dati - saranno anche le unità dell’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale americana finita sotto i riflettori dopo l’omicidio a sangue freddo di una donna e poi di un uomo a Minneapolis, durante le proteste contro le durissime politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Trump.

«Ma non sono le SS»

La loro presenza in Italia ha scatenato polemiche dall’opposizione, tanto da indurre il governo a riferire sul caso con un’informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il prossimo 4 febbraio alla Camera. Lo stesso vicepremier Antonio Tajani getta acqua sul fuoco: «Non è che stanno a arrivare le SS» e «non è che arrivano quelli coi mitra con la faccia coperta, vengono dei funzionari che sono di un reparto. Vengono loro perché è il reparto deputato all’antiterrorismo». E per il numero uno del Viminale «sulla vicenda si è scatenato una tempesta in un bicchiere». A confermare per prima la propria presenza in Italia, dopo 48 ore di polemiche, è stata l’agenzia federale americana: «Durante le Olimpiadi la Homeland security investigations (la sua componente investigativa e non operativa - ndr) fornirà supporto al servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali», ha detto un portavoce.

Seimila uomini

Poi il ministro dell’Interno ha incontrato l’ambasciatore americano, Tilman J. Fertitta, affrontando le attività di coordinamento dell’His con le sale operative delle autorità italiane. Come già ribadito più volte dalle autorità di governo, gli agenti dell’Ice non avranno alcuna funzione esterna di ordine pubblico. Il Viminale ha precisato che «gli Usa allestiranno presso il proprio consolato a Milano una propria sala operativa». Dunque «gli investigatori dell’Hsi saranno rappresentati non da personale operativo come quello impegnato nei controlli sulla migrazione in territorio Usa, ma da referenti esclusivamente specializzati nelle investigazioni». Al Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato inoltre deciso che, in vista delle Olimpiadi, saranno impegnati seimila agenti ed è previsto l’impiego di droni e vigilanza aerea.

«Basta inchini»

Un aspetto delicato sarà rappresentato dalle proteste - organizzate o improvvisate - che potrebbero avere per obiettivo luoghi simbolici statunitensi o lo stesso consolato Usa. Non a caso ha già superato le quindicimila firme la petizione “Negare l’ingresso ai membri dell’Ice per Milano Cortina 2026” che è stata lanciata lo scorso 24 gennaio. «La loro presenza rischia di compromettere i valori universali che la manifestazione olimpica dovrebbe incarnare», ha spiegano i promotori dell’iniziativa. Sul fronte politico, a protestare è innanzitutto il sindaco di Milano Giuseppe Sala: «Io da italiano prima ancora che da cittadino milanese non mi sento tutelato dal ministro Piantedosi. Questa è una milizia che uccide». E i capigruppo Pd hanno chiesto riferisca la premier, incassando poi l’annuncio dell’informativa di Piantedosi. E il leader M5S Giuseppe Conte attacca: «Basta con gli inchini, mettiamo anche i nostri paletti. Il governo Meloni prenda decisioni chiare», mentre per Avs l’agenzia americana «simbolo della repressione dell’amministrazione Trump, non può operare nel nostro paese a meno di non essere stata autorizzata».

