Licciardi condannata come boss 

Napoli . Ora anche per la giustizia italiana, e non solo nell'immaginario collettivo, Maria Licciardi è una boss. Lo sancisce una sentenza del tribunale di Napoli secondo la quale era a capo dell'associazione camorristica fondata dai fratelli: Gennaro, soprannominato “la scimmia”, Pietro, detto Pierino, Vincenzo, 'o chiatto, e Assunta. Il gup Antonio Baldassarre le ha inflitto 12 anni e 8 mesi di reclusione, che con il rito ordinario sarebbero diventati quasi venti. Soprannominata “a Piccerella” (la piccolina), Maria ha ispirato il personaggio di Chanel, l'unico capoclan donna della serie tv Gomorra. I Licciardi, con i clan Contini e i Mallardo, sono ritenuti i componenti “nobili” dell'Alleanza di Secondigliano, con una fitta galassia di gruppi minori. Lady camorra venne arrestata dal Ros di Napoli nell'aeroporto di Ciampino, l'8 agosto 2021, mentre si stava imbarcando per Malaga dove vive la figlia. Lucida, «mente fine», così la definì un pentito.

