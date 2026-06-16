“Licanìas” di Neoneli da assaporare con passione 

Dieci anni possono essere un traguardo, oppure un punto di partenza. Per “Licanìas”, il festival di parole, arti e paesaggi che da giovedì a domenica torna ad animare Neoneli, il decennale rappresenta entrambe le cose: l'occasione per guardare al percorso costruito finora e, allo stesso tempo, per immaginare nuove direzioni.

Nato nel cuore del Barigadu come luogo d'incontro tra letteratura, musica, arti visive e riflessione contemporanea, il festival ha saputo trasformarsi negli anni in uno dei principali appuntamenti culturali della Sardegna. Un'esperienza che ha portato nel piccolo centro dell'oristanese scrittori, artisti, studiosi e protagonisti del dibattito pubblico, facendo della cultura uno strumento di partecipazione e un presidio permanente per i territori dell'interno.

La nuova fase

La decima edizione segna anche l'inizio di una nuova fase del progetto, affidata alla direzione artistica di Davide Corriga, già coordinatore di Casa Cultura Neoneli dal 2023, che subentra dunque a Giuseppe Culicchia: un passaggio di testimone che si inserisce nel segno della continuità, valorizzando il lavoro sviluppato nel corso degli anni e rilanciando il ruolo di Licanìas come spazio di confronto tra comunità, linguaggi e generazioni.

I protagonisti

Tra gli ospiti in scena Ascanio Celestini, Nadeesha Uyangoda, Pierpaolo Capovilla, Vera Gheno, Massimo Carlotto, Patrizia Sardo Marras, Davide Toffolo, i Tenores di Neoneli.

Il filo conduttore

Il tema scelto per questa decima edizione è “Destini”, una parola che assume un significato particolare nell’anno in cui ricorre il centenario del Premio Nobel assegnato a Grazia Deledda. Nelle pagine della nuorese il destino non coincide mai con una forza ineluttabile. È il terreno sul quale si confrontano libertà individuale e appartenenza collettiva, memoria e trasformazione, radici e desiderio di cambiamento.

La prima giornata

Licanìas prenderà il via domani con un appuntamento dedicato alla memoria e al futuro della manifestazione: alle 18, a Casa Cultura (spazio deputato ai talk, insieme a Casa Cherchi), il giornalista Nicola Muscas conduce “Dieci anni di Licanìas. Le storie che ci hanno portato fino a qui”, quasi un prologo all'incontro successivo, “Fare festival letterari in Sardegna”, che metterà a confronto alle 19.30 le principali esperienze culturali dell'Isola: con Caterina Pes per “La Settimana Gramsciana” di Ghilarza, Luca Manunza per il “Cabudanne de sos Poetas” di Seneghe, Barbara Vargiu per “Fino a leggermi matto” di Sassari, Giuseppe Manias per il festival “Stràngius” di Serramanna, e Salvatore Cau, sindaco di Neoneli alla nascita (e per tre legislature) di “Licanìas”. Chiusura di giornata nel segno della tradizione orale con il canto a chitarra. Dalle 22, le voci di Lorenzo Mele, Daniele Giallara e Matteo Dore, con Bruno Maludrottu alla chitarra, Gianuario Sannia alla fisarmonica e Tonino Pira, voce dei balli cantati.

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