Licanìas a Neoneli (aspettando Irvine Welsh) 

Tutto pronto, a Neoneli, per la nona edizione di Licanìas, il festival di parole, arti e paesaggi promosso dal Comune con la direzione artistica dello scrittore Giuseppe Culicchia. Da oggi a domenica, il piccolo paese nel cuore del Barigadu si animerà con un ricco e variegato programma di incontri, spettacoli, mostre e concerti. Ancora una volta, Licanìas mantiene il suo distintivo approccio tematico; ogni edizione ruota infatti attorno a una parola chiave da esplorare in tutte le sue sfumature: così, dopo il tema “Terra!” del 2024, quest'anno il festival si concentra su quell0 della “Libertà”. Come spiega Giuseppe Culicchia, «la libertà può essere conquistata, difesa, perduta. Può essere una scelta personale, una battaglia collettiva, un'urgenza politica o una vocazione letteraria. Può esistere o restare solo un'aspirazione. A Licanìas proveremo a interrogarla da ogni angolazione possibile».

Gli ospiti

Il programma vanta la partecipazione di ospiti illustri come il filosofo Paolo Flores d'Arcais, e Irvine Welsh, lo scrittore scozzese noto per “Trainspotting”, che a Neoneli presenterà il suo ultimo romanzo, “Resolution”. Tra gli altri nomi di spicco figurano il reporter di guerra Domenico Quirico, il filosofo Maurizio Ferraris, la scrittrice Romana Petri, l'attrice, regista e scrittrice Sabina Guzzanti, la cantante e scrittrice Saba Anglana, Beniamino Zuncheddu, ingiustamente detenuto per trentatré anni; e poi Claudia Pinelli, figlia dell'anarchico Pino, il musicista e cantante Andrea Filippi, la nomade digitale Ilaria Cazziol, gli scrittori Dario Voltolini e Roberto Camurri. Come sempre, non mancheranno inoltre gli spazi dedicati alla poesia sarda improvvisata, alle arti visive, alle escursioni nella natura, alla musica, ai bambini e ai ragazzi.

La prima giornata

Il festival prenderà il via con l'inaugurazione ufficiale, alle 18 a Casa Cultura, seguita dalla presentazione di “Un amore di contrabbando” (Mondadori), il nuovo romanzo di Nicola Muscas dedicato alla leggendaria figura di Gigi Riva. A dialogare con lo scrittore e giornalista cagliaritano sarà Danilo Lampis. Alle 19.30, taglio del nastro a Casa Cherchi per “Madame Bovary c'est moi! Liberi dalla censura”, la mostra di arti visive a cura di Anna Rita Punzo che propone una riflessione sui concetti di libertà e censura nella società contemporanea. Esposti i lavori di Alice Asinari, Zuanna Maria Boscani, Riccardo Camboni, Roberto Chessa, Gigliola Lai, Daniela e Francesca Manca, Sabrina Oppo e Gloria Musa, Egle Picozzi, Laura Saddi, Valeria Vavoom, Pietro Sedda e Antonella Spanu.

La prima giornata di Licanìas si concluderà alle 22 a Casa Cultura con l'esibizione dei poeti improvvisatori Bruno Agus e Diego Porcu, accompagnati dai canti del Tenore S'Angelu di Neoneli ( red. cult. ).

