Domusnovas.
04 dicembre 2025 alle 00:26

Librorum, la fiera del libro sardo è diventata grande 

Una piccola realtà associativa ma ormai anche un nome consolidato e riconosciuto nel panorama librario isolano: l’associazione Circhiòla, battezza la settimana edizione di “Librorum”, la fiera del libro sardo che sarà di scena dal 5 al 9 dicembre.

Stavolta, si abbandonano i locali del monte granatico per abbracciare quelli della sede sociale, l’antica dimora storica “Casa Pirinu” di corso Repubblica. «Vogliamo sfruttarla aprendola sempre più al pubblico - spiega Grazia Villasanta, presidente di Circhiòla - e non c’è miglior occasione della fiera libraria che è una delle nostre “creazioni” più care fin dalla nascita dell’associazione». Saranno circa una decina le case editrici presenti, tra gradite conferme e new entry: Susil Edizioni, Nor, Condaghes, Domus de Janas, La Zattera, Abbà Edizioni, Giampaolo Cirronis Editore e il distributore Librisardi.it che presenterà titoli di altre 3 case editrici. In mostra ci saranno in tutto oltre 900 volumi e tra questi anche circa 50 titoli di autori locali, una sezione in continua crescita e molto cara all’associazione. La fiera espositiva si aprirà venerdì, alle 17, con anche la presentazione del calendario genealogico delle famiglie domusnovesi (in questa edizione lo studio delle famiglie contadine, tra cui i Diana del 1600 e i Leccis del 1700) e sarà visibile fino a martedì (10.30 - 12.30, 16.30 - 20.30). Venerdì partiranno anche le presentazioni di libri: si inizia alle 18 con “Thundimentas, Lanas e Lamas”, del giornalista Francesco Pintore (dialogherà con Simone Farris), sabato di scena (17.30) “Gherras” di Giuseppe Corongiu (dialogherà con Giuseppe Corronca), domenica “Istella Mea” di Ciriaco Offeddu (dialogherà con Giampaolo Cirronis), lunedì “Storie di strada” (musica e parole di Lidia Trinchillo) e martedì si chiuderà con “Che fitzu ‘e anima, il mio rapporto speciale con Maria Carta”, di Emanuele Garau.

RIPRODUZIONE RISERVATA

