Oggi, a Masullas, sarà presentato il libro “Masullas e l’ossidiana del Monte Arci – La culla della civiltà neolitica in Sardegna”, di Mansueto Siuni. Un lavoro dedicato alla pietra preziosa e patrimonio del territorio e al suo ruolo nella storia della Sardegna. Appuntamento alle 16.30, nell’aula consiliare. Alle 18.30, visita al Giardino botanico e al GeoMuseo MonteArci, a cura di Luigi Sanciu. Ai presenti verrà distribuita una copia omaggio del libro. L’iniziativa rientra nell’ambito della Giornata Nazionale dei Borghi autentici. ( g. pa. )

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