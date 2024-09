Libro su Mussolini, tensione in via Cervi 

Momenti di tensione ieri sera in via Cervi in occasione della presentazione del libro “I Mussolini dopo Mussolini”: davanti alla sede dello Spazio non conforme è arrivato un gruppo con lo striscione “Casteddu antifascista”. Ci sono stati cori anche provocatori e nella strada sono dovuti intervenire i blindati della Polizia. Con gli agenti del Reparto Mobile schierati, in azione anche gli investigatori della Digos. Il servizio è proseguito fino alla conclusione dell’evento per evitare possibili scontri o episodi di violenza.

La presentazione del libro è stata pubblicizzata nella pagina Facebook dello Spazio non conforme. «In via Cervi ricomincia la stagione della cultura e riparte con una conferenza imperdibile. Avremo il grande piacere di ospitare Edda Negri Mussolini, che presenterà il suo libro “I Mussolini dopo Mussolini" e ci racconterà una storia di famiglia».

