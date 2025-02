Libriamoci: leggiamo tutti a voce alta! 

Prenderà il via lunedì Libriamoci, la campagna promossa dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico. Per tutta la settimana, fino al 22 febbraio, più di 130 mila ragazze e ragazzi di oltre un migliaio di scuole italiane, anche all'estero, parteciperanno a iniziative dedicate alla lettura ad alta voce insieme a circa 6 mila lettori volontari, in una festa corale che si rinnova anno dopo anno. Numeri che crescono ogni giorno, e che continueranno ad aumentare fino alla chiusura della banca dati, il 28 febbraio.

Il tema portante

Arrivata alla sua undicesima edizione, Libriamoci, che cambia collocazione nel calendario da novembre a febbraio, continua a coinvolgere gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado invitando a dedicare uno spazio alla lettura ad alta voce con l'obiettivo di avvicinarvi ancor più giovani, dai piccolissimi dei servizi educativi per l'infanzia (novità dello scorso anno) fino ai più grandi delle scuole secondarie di secondo grado. Guidati dal tema istituzionale di questa edizione, Intelleg(g)o , e dai tre filoni tematici collegati, Intelleg(g)o… dunque sono , Intelleg(g)o… dunque sento e Intelleg(g)o… dunque faccio , i docenti in Italia e all'estero hanno ideato attività di lettura, dalle maratone letterarie al poetry slam, dai laboratori creativi alla realizzazione di albi illustrati e silent book.

Il corso

Ad aprire ufficialmente l’edizione 2025 sarà la conferenza stampa di lunedì, alle 12, ospitata nella sala Caduti di Nassirya del Senato , durante la quale verrà presentato il corso Leggere per crescere: un libro contro il deterioramento cerebrale - Le soluzioni della scuola al brain-rot dell'era digitale. Il corso pilota, promosso dal Centro per il libro e la lettura e sviluppato dall'Osservatorio Carta, Penna & Digitale della Fondazione Luigi Einaudi Ets, mira a spiegare e inquadrare le difficoltà cognitive determinate negli adolescenti dall'abuso di dispositivi digitali.

