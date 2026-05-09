Libri, yoga e filosofia: in viaggio verso Lei 

Un percorso che intreccia lettura, benessere, spiritualità, teatro, filosofia e scoperta del territorio per accompagnare il pubblico verso il Lei Festival, in programma a dicembre al Teatro Doglio. Torna anche nel 2026 “Aspettando Lei”, la rassegna diffusa che da oggi a domenica 17 maggio propone una settimana di appuntamenti tra Cagliari, Quartu Sant’Elena e Pau, coinvolgendo adulti, bambini e famiglie in esperienze culturali originali.

Il calendario

Il programma si apre oggi alle 18.30 nel Parco di Monte Claro di Cagliari, con “Vita contemplativa – Laboratorio di lettura e filosofia”, appuntamento dedicato all’esplorazione del tema della spiritualità con Daniela Zoccheddu. Domani, alle 17, l’Arcoiris di Quartu Sant’Elena ospiterà “L’accademia delle streghe e degli stregoni – Lettura e teatro in movimento”, laboratorio dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni che frequentano il centro con Agnese Fois. Martedì 12, alle 17, si torna al Parco di Monte Claro con “Booknic – Reading”, un picnic letterario sempre con Fois. L’iniziativa, in collaborazione con la Biblioteca Metropolitana Ragazzi, l’associazione Efys e la cooperativa Passaparola. Giovedì, alle 17.15, “Spiritualità – Passeggiata filosofica con reading”, organizzata al Parco di Monte Claro in collaborazione con il Laboratorio di filosofia Pensare in presenza, la Biblioteca Emilio Lussu e la Biblioteca Scienze Sociali del Sistema Bibliotecario di Monte Claro. Con Nora Racugno e Michela Atzeni. Sabato 16, alle 9 del mattino al Poetto, alla sesta fermata fronte parcheggi, “Pratiche di presenza – Reading e Yoga in spiaggia”, esperienza che unisce pratica yoga e letture ispirate alle opere di Chandra Livia Candiani con Daniela Laudani. Alle 16, il quartiere Castello di Cagliari farà da scenario a “L’arco sulle nubi – Reading e tour guidato”, itinerario nella città storica dedicato alla scoperta delle diverse tradizioni religiose presenti nel capoluogo. Il percorso partirà da Piazza Palazzo e si concluderà in piazza Costituzione, attraversando luoghi di culto e spazi simbolici delle differenti confessioni religiose presenti in città. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Trip Sardinia, sarà arricchita dai reading itineranti di Laura Fortuna. La rassegna si concluderà domenica 17, alle 10, nel Parco dell’Ossidiana di Pau, nell’area Un Bosco da Fiaba, con “Nello spirito del bosco – Tour guidato e incontro di Philosophy for Children”, esperienza rivolta a bambini dagli 8 agli 11 anni. Ispirato all’albo illustrato “Abbi coraggio!” di Britta Teckentrup. L’attività sarà guidata da Giulia Balzano dell’Associazione culturale Menabò. (red. cult.)

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