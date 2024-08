Libri, teatro e lirica: la città sul palcoscenico 

Si apre la terza settimana per la rassegna “Ripensare la e le città” organizzata dal Comune con le associazioni. Si inizia martedì alle 11 con “Notti di cinema e non solo-Giochiamo con la natura”, giornata di animazione ludica nel parco Europa a cura dell’associazione Eida. E Eida replica giovedì, alle 20, con la proiezione di “Domani è un altro giorno” al parco Parodi di Sant’Andrea, mentre alla stessa ora, ma all’ex Convento dei Cappuccini, si terrà la presentazione del libro di Maria Grazia Batzella “Cagliari in coro, storia del canto corale a Cagliari”, alla presenza dell’autrice. L’iniziativa, presentata da Matteo Atzori, è a cura dell’associazione Cantigos. Sempre giovedì alle 20,30 alla scuola civica di musica “Luigi Rachel” vanno in scena le grandi arie d’opera nell’ambito del galà lirico “Una notte all’Opera”, con un omaggio particolare al compositore Giacomo Puccini nel centenario della morte. Il Galà avrà la partecipazione straordinaria del soprano Federica di Rocco. Il concerto, a cura dell’associazione Belcanto, prevede un ascolto guidato delle arie che verranno eseguite. Infine, alle 21, al The Old Tipsy, in via Eligio Porcu, a cura dell’associazione Il Formicaio, va in scena il “Ferrari Quartet”. Venerdì alle 17 doppio appuntamento: al centro scout di Flumini con un laboratorio di pittura di Arcoiris e all’ex convento con il Dorian festival. ( g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA