Cultura.
13 agosto 2025 alle 00:36

Libri sotto casa, c’è il Bibliobus 

Anche nei giorni più caldi di agosto il Bibliobus, la biblioteca itinerante del Comune, prosegue il suo tour cittadino. Questo il calendario: oggi, e i prossimi mercoledì, 20 e 27, sarà in via Stoccolma (Genneruxi) dalle 9 alle 13; martedì 19 e quello successivo, il 26, stazionerà in via Giotto (Mulinu Becciu) dalle 9 alle 13; il 25 il camper sarà al Parco Giovanni Paolo II, dalle 9 alle 13; giovedì 21 la tappa sarà al Parco Ex Vetreria di Pirri dalle 9 alle 13, giovedì 28 al mercato civico di via Quirra (Is Mirrionis) dalle 9 alle 13. I venerdì 22 e 29 lo si potrà trovare via Euro (La Palma), sempre dalle 9 alle 13.

L’unica pausa agostana sarà da domani a lunedì 18 agosto compresi, giorni nei quali il servizio non sarà operativo.

Per maggiori informazioni: 329.9019746 o bibliobus@comune.cagliari.it.

