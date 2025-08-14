Libri scolastici, in arrivo 254 contributi 

È online sul sito del Comune l'elenco definitivo dei beneficiari del rimborso spese per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2025/2026. A fare domanda al settore Affari generali, sociali e culturali sono stati in 254, di cui solo uno non idoneo a ricevere il contributo, in quanto possiede un Isee oltre i 20.000 euro, limite massimo che non doveva essere superato. Per vedere l'elenco dei beneficiari, basta andare sul sito del Comune alla voce "L'amministrazione", poi "Albo Pretorio" e infine “Determinazione”.

