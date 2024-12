Libri, passione per cinquemila 

Oltre cinquemila visitatori a Nuoro in tre giorni per la Fiera regionale del libro sardo intitolata “Un’isola e i suoi libri”, la prima in Sardegna interamente autogestita dagli editori. Dodici i volumi presentati, tra narrativa, arte, saggistica anche su casi di scottante attualità, letteratura sportiva e focus sulle lingue minoritarie, nel segno della diversità culturale e della bibliovarietà.

L’evento

L’iniziativa si è tenuta a Nuoro dal 27 al 29 dicembre grazie all'impegno dall’Aes-Associazione editori sardi (che include circa trenta case editrici isolane) con il sostegno della Regione e il patrocinio del Comune. È già in programma il bis per la prossima primavera. Nel cuore della città la via che collega i due rioni storici di Santu Predu e Seuna tanto romanzati, vale a dire il corso Garibaldi, si sono radunati appassionati, scrittori, curiosi di tutte le età al civico 82.

Il premio

Nel corso della tre giorni è stato annunciato il nome della vincitrice del premio “Lorem Ipsum” istituito dal festival letterario “Mediterranea” e assegnato ai professionisti dell’editoria che lavorano dietro le quinte, andato quest’anno alla bibliotecaria Maria Stella Rasetti, indiscusso riferimento in campo nazionale. «Non possiamo che essere contenti di un appuntamento allestito in poche settimane - spiega la presidente dell’Aes Simonetta Castia -. La risposta è stata importante, in una città vicina al mondo del libro e appassionata in particolare di quello sardo. Siamo giustamente orgogliosi anche della soddisfazione letta nei volti degli editori presenti, che hanno concorso al positivo risultato dell’iniziativa, segnata da un grande riscontro di vendite e da un approccio unitario e condiviso».

Irrinunciabili le performance letterarie come quella con Enedina Sanna, o quelle gastronomiche all’hotel Sandalia e l’osservazione delle stelle al parco Sant’Onofrio con la Società astronomica turritana che hanno riscosso enorme successo. Le case editrici protagoniste della fiera sono Alfa, Am&D, Amicolibro, Archivi del Sud, Arkadia, Camena, Carlo Delfino, Catartica, Della Torre, Domus de Janas, Edes, Ediuni, Enrico Spanu, G.C., Grafica del Parteolla, Il Maestrale, Ilisso, Imago, Iskra, Isolapalma, La Zattera, Mediando, Paolo Sorba, Papiros, PTM Editrice, Soter, Taphros.

