Libri, musica e dj set: via al Lesbeach 2025 

Da domani al 31 agosto torna a Cagliari il Lesbeach, festival lesbico organizzato dall’Associazione culturale “Baa Bà Aps” e Sardinia Friendly, che promuove il turismo Lgbt+. L’appuntamento è al Fico d’India, storico locale queer del Poetto non distante dall’ospedale Marino. Collabora all’evento anche il Rainbook Festival.

Nelle quattro giornate di Lesbeach tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Il tema è la cultura lesbica e queer, declinata nelle sue tante sfaccettature: dai libri alla musica, dalla stand-up comedy ai momenti di socializzazione. «Il festival si conferma come uno spazio aggregativo unico nel panorama regionale, e uno dei pochi a livello nazionale, offrendo un programma ricco di contenuti e ospiti di rilievo». In concomitanza si terrà anche «il secondo motoraduno lesbico» con dieci partecipanti: si parte dall’Ogliastra e si arriva sabato al Fico D’India.

Al Poetto, si comincia domani alle 18,30 con la presentazione del libro “I mostri non esistono” di Michela Giachetta. Coordina Marta Onnis. Alle 22 concerto di Paola Atzeni accompagnata dai suoi musicisti. Il 29 agosto, “Rotaie” di Giulia Anania. Modera Francesca Saba. Alle 22 Drag show con The Rusty But e La Fay. Sabato “Wild swimming”, libro presente nella dozzina del Premio Strega 2025. Scritto da Giorgia Tolfo, coordina Silvia Sanna. Alle 22,30 Showcase musicale “Woman summer voice”. Alle 21.15 stand-up comedy con Yoko Yamada. A mezzanotte e mezza, dj set con Paola Dee e Rossella Duville. Domenica 31, “Il piacere sovversivo. Breve storia della masturbazione”, libro di Alessia Dulbecco. Coordina Monica Pilloni. Alle 22, show di chiusura con La Trave Nell’Okkio e Finora, vincitrice 2024 di Miss drag queen Italia. Per aggiornamenti: @sardiniafriendly e @rainbook_festival.

RIPRODUZIONE RISERVATA