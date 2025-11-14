VaiOnline
Il festival.
15 novembre 2025 alle 00:34

Libri, musica e dibattiti contro la crisi climatica 

Presentazioni di libri, proiezione di documentari, performance live con oggetti di riciclo, dj set benefico per la Palestina e un intervento di riqualificazione urbana nel quartiere di Is Mirrionis, per un totale di sei appuntamenti, caratterizzeranno la seconda edizione di “A che ora è la fine del mondo? Libri e idee per mettersi in salvo”, il primo e unico festival di letteratura della crisi climatica in Sardegna, in programma oggi e domani a Su Tzirculu, in via Molise 58.

L’idea

Nato da un’idea di Carola Farci e Chiara Saponaro, socie fondatrici di Rebelterra (associazione che organizza), la manifestazione racchiude la volontà di accrescere la consapevolezza ecologica partendo dalla letteratura. «“A che ora è la fine del mondo?” vuole essere un’occasione per confrontarsi in maniera leggera e divertente su un tema che dovrebbe preoccuparci moltissimo, cioè, la crisi climatica. Il vero cuore del festival è però affidato al sottotitolo “libri e idee per mettersi in salvo”. Perché c'è un netto margine di miglioramento e ognuno di noi può fare molto», precisano Farci e Saponaro.

Gli ospiti

Un weekend in compagnia di autori e autrici del calibro di Giorgia Pagliuca, Gianluca Ruggieri, Stefania Divertito e Angelo Camba, quindi ricercatrici e divulgatrici scientifiche nonché eco-influencer, docenti universitari, giornaliste, registi e documentaristi saliranno sul palco di Su Tzirculu. Non saranno però solo letteratura e attivismo ad animare questa seconda edizione: è prevista infatti tanta socialità con il dj set di domani. A partire dalle 20, dopo la performance di live painting, si alterneranno alla console MyssStress, Pille e WindJungle. Chiusura con cena sociale a offerta libera.

