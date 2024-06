Libri Liberi, il teatro itinerante dei ragazzi 

I ragazzi delle medie di Jerzu sono diventati attori grazie a “La scuola fuori”, iniziativa rientrante nel progetto Libri Liberi. Lo spettacolo itinerante per sei piazze dell’abitato ha visto in scena un centinaio di alunni tra gli undici e i tredici anni. Durante l’anno scolastico i giovanissimi hanno partecipato a un laboratorio teatrale con l’attore Fabrizio Passerotti della compagnia Girasogni. Mercoledì sera il debutto. Un esito scenico come un viaggio attraverso i secoli, dai miti greci ai Promessi Sposi, fino ad arrivare alla realtà locale con la festa di Sant’Antonio. Si è partiti da piazza Luigi Loi con il Banchetto degli Dei (3B), per proseguire a Funtana ‘e Susu con il Cavallo di Troia (classi 2 A e B), in uno scorcio di via Manno con La madre di Cecilia (3A), in piazza Manno con L’arca di Noè (1 A), in piazza Regaliu con Il ritorno di Ulisse (3C), infine nuovamente in piazza Loi con la festa di Sant’Antonio (1B). Un’iniziativa seguita e fortemente voluta dall’insegnante e amministratrice comunale Belinda Locci. «Fare teatro, soprattutto a quest’età è importantissimo, utile anche nella gestione delle emozioni – spiega – i ragazzi hanno tratto grandi benefici, hanno socializzato, si sono immedesimati gli uni agli altri». Non solo didattica ma proficua formazione anche fuori dalle mura scolastiche.

