Libri in regalo per chi ama la lettura 

Romanzi, saggi e libri di storia. Ma anche racconti per bambini e ragazzi. Presto si potranno trovare in sei casette sistemate nei punti strategici del paese. Un modo per condividere gratuitamente la cultura e avvicinare i giovani ai libri.

La proposta

L’iniziativa è di una giovane mamma di Serdiana, Alessandra Milia, diploma in scienze umane e una sconfinata passione per la lettura: «Leggo da quando ero bambina, a 9-10 anni ho scoperto questo mondo. Crescendo la passione è aumentata e sono riuscita anche a trasmetterla alle mie due figlie di 13 e 11 anni. Ora voglio condividerla con i miei paesani». L’idea della giovane mamma è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Maurizio Cuccu: «È una bella iniziativa il cui valore aggiunto è che provenga da un privato cittadino pronto a spendersi per la comunità utilizzando risorse proprie. Un bel modo per dare una mano a noi amministratori per la crescita del paese. L’idea poi arriva a ridosso della riapertura della biblioteca dopo un lungo periodo di chiusura forzata».

Le casette

Le sei casette saranno realizzate dal marito di Milia, Daniele che da sempre sostiene la passione della compagna: «Con l’aiuto degli operai del Comune le posizioneremo nei luoghi più frequentati del paese - spiega la donna - in questo modo chiunque potrà prendere un libro, leggerlo sul posto o, se di particolare interesse, portarselo a casa e magari sostituirlo con un altro in suo possesso. È un modo semplice e a costo zero per far circolare la cultura». Un progetto rivolto in particolar modo ai giovanissimi troppo distratti dalla comunicazione veloce che rimbalza sugli smartphone: «Leggere non è uno dei passatempi preferiti dei ragazzi, attratti da telefoni, tv e videogiochi. Sono convinta che se si leggesse di più molte cose brutte non accadrebbero. Penso ad esempio al bullismo: leggere un libro che spiega cosa prova un ragazzo bullizzato o le conseguenze di certe azioni, sono sicura che aprirebbe gli occhi a molti».

I libri

Il book crossing di Serdiana consentirà inoltre a tutti i residenti di mettere a disposizione i troppi libri accatastati nelle case: «Chiunque potrà prenderli, anche i turisti di passaggio a Serdiana - precisa - è anche una possibilità offerta a chi non può permettersi di acquistare un volume perché, con i tempi che corrono, le priorità sono altre».

La lettura può essere anche un toccasana per superare momenti difficili. Milia l’ha sperimentato sulla sua pelle: «Durante la mia infanzia abitavo in campagna e non avevo la possibilità di frequentare costantemente gli altri bambini, di partecipare alle festicciole di compleanno e così mi rifugiavo nei libri. Leggere è stato fondamentale per non sentirmi sola». Ma non è solo un antidoto alla solitudine, per l’ideatrice del progetto, la lettura è lo strumento più efficace per allargare i nostri orizzonti: «I libri mi hanno accompagnato nel dolore. Ho vissuto mille vite e viaggiato con la fantasia in posti sempre diversi. Vorrei che le persone vivessero quello che ho vissuto io in questi anni».

