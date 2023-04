Libri in regalo e la biblioteca vola 

Quasi duemila libri donati. È questo l’eccezionale numero di volumi frutto della generosità di tutta l’Isola, ma anche della penisola, che sta permettendo una rapida ricostituzione del fondo librario della biblioteca comunale. La struttura era andata distrutta otto anni insieme al centro sociale che la ospitava e che recentemente è stato ristrutturato.

I libri

Donazioni arrivate da parte di tantissimi privati che hanno mandato o portato anche soltanto un volume ma c’è stata anche una famiglia di Selargius che ha donato la propria biblioteca. E ancora l’iniziativa della Carlo Delfino editore e del Gruppo Editoriale L’Unione Sarda, sempre presente in occasioni come questa. Insieme alla soddisfazione per la “nuova vita” della biblioteca, nel centro della Planargia, tracciano un bilancio decisamente positivo sul primo mese di attività del centro sociale. Trenta giorni di incontri, dialoghi, mostre e occasioni culturali per la comunità che aveva bisogno di risollevarsi, privata per così lungo tempo di una struttura a cui la popolazione era molto affezionata.

La soddisfazione

«È stata una grande esperienza e siamo felici che gli abitanti abbiano risposto con tanta partecipazione – afferma il sindaco Emanuele Cauli -Siamo molto onorati che la Sardegna ci sia stata così solidale, con messaggi di vicinanza e gesti concreti di solidarietà come la donazioni dei libri». La programmazione di attività d’animazione culturale e di eventi che la direzione artistica di Ambra Pintore ha saputo curare, hanno dato poi i risultati. Sono state molto apprezzate tutte le iniziative, concluse con un momento di riflessione sulle produzioni locali, in particolare sulla malvasia. «Tutti gli artisti che hanno collaborato a questo progetto - evidenzia Ambra Pintore- sono andati via da Magomadas arricchiti da un’esperienza che li ha profondamente coinvolti. Le arti, nelle varie espressioni, sono da sempre eco di un afflato teso ad elevare l’essere umano, le menti, le comunità. Partecipare alla rinascita di un luogo deputato all’incontro e al dialogo, alla condivisione e alla socialità, è stato per tutti noi un onore che ci ha gratificato».