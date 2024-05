“Libri in giro”, l’idea che piace 

A Serrenti stanno nascendo dei punti di lettura dove i cittadini possono scambiarsi i libri. Il progetto si chiama “Libri in giro - Lib(e)ro scambio” ed è portato avanti dalla bibliotecaria del Comune Emanuela Porcu: «L’iniziativa è nata da una conversazione con un utente. L’idea è quella di incentivare le persone che hanno libri inutilizzati in casa a farli circolare in modo che tutti possano usufruirne. Il progetto è stato proposto ad alcuni privati e associazioni che subito hanno aderito all’iniziativa». Il funzionamento è semplice, ognuno può prendere un libro (da leggere lì o portare e casa) e lasciarne uno a sua volta, tutto gratuitamente. Attualmente i punti lettura attivi sono quattro: il bar L’angolo della bontà, la palestra Morokat GYM, il Green park e il parco Monti Crastu.

«Dopo averlo proposto ho visto molto entusiasmo, poi ho distribuito dei libri che ci erano stati donati. La speranza è che aderiscano sempre più attività», ha concluso Porcu.

