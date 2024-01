Libri: in campo gli Editori sardi indipendenti 

È un acronimo del quale si sentirà spesso parlare, Esi. Editori sardi indipendenti neonata associazione si presenta come una realtà di imprenditoria culturale, espressione delle case editrici sarde con tanti obiettivi e ambizioni (partono in 8 e a breve saranno una quindicina). Finalità primaria l’aggregazione degli editori isolani e la tutela anche degli autori, magari attraverso una rielaborazione della legge regionale sull’editoria decisamente superata dai tempi. Esi crede nell’apertura nazionale e internazionale delle aziende editoriali, un percorso necessario per stare dentro un sistema che richiede sempre maggiori competenze, studio, ricerca e sviluppo.

Claudio Moica (Pettirosso editore) presiede il direttivo, Giorgio Ariu (Gia d’editore) è presidente onorario, Neria De Giovanni (Nemapress edizioni) è vicepresidente mentre il ruolo di tesoriere è stato affidato a Massimo Pulisci (Editrice S’alvure).Editori sardi indipendenti si inserisce in un contesto istituzionale che sino a ora ha avuto un unico referente, l’Aes, e si tratta di un evento, dunque, che garantisce una pluralità di voci.

Claudio Moica, perché l’esigenza di far nascere Esi?

«Esistono nell’isola tante case editrici indipendenti non rappresentate: la nostra idea è riunire chi non fa parte di nessun circuito. Non solo, contribuire con idee diverse, contemporanee, innovative per valorizzare le “piccole” imprese editoriali che stanno avendo tanti successi».

Cosa significa gestire una “piccola” realtà?

«Lavorare su schemi più dinamici, aprirsi a tematiche poco battute. Scoprire il mondo, in altre parole».

In cosa vi distinguete rispetto a chi c’è già?

«Le idee di Esi sono nuove, non sono mai state sposate da chi ci ha preceduto e dunque sarà un tratto distintivo delle azioni associative. Riteniamo, per esempio, che si debba lavorare alla promozione non solo delle imprese ma anche degli autori sardi che pubblicano con case editrici nazionali. Per quale motivo non devono avere un loro spazio? D’altronde aprono una finestra altrettanto importante sul mondo culturale dell’isola».

Che idea avete delle fiere e mostre locali?

«Diverse da quanto visto sinora. E siamo pronti a mettere in campo nuove proposte».

