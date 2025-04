Libri in Braille e percorsi tattili, la biblioteca diventa inclusiva 

Restyling quasi completato nella biblioteca di via Dante. Non solo percorsi tattili - e plantari - per i visitatori con disabilità visiva, ma anche volumi in Braille per consentire a tutti la lettura.Il cantiere procede nei tempi.

«I lavori sono in via di completamento e gli orari di apertura per prestito e restituzione ritrovano frequenza quotidiana», annunciano dal Comune. Priorità degli interventi finanziati con fondi del Pnrr - 400mila euro - eliminare qualsiasi tipo di barriera all’ingresso e dentro la biblioteca comunale: si punta su pannelli e mappe tattili, computer con schermi regolabili, tastiere ergonomiche e mouse adattabili. E, oltre al rinnovo degli arredi - finalmente accessibili anche per i fruitori su sedia a rotelle o di altezza limitata - vengono potenziate anche le tecnologie digitali attraverso audiolibri. Lavori in corso «ma intanto il punto di prestito e restituzione provvisorio, allestito durante l’intervento nella sala della biblioteca ragazzi, verrà integrato con ulteriori giornate di apertura», fanno sapere dal Municipio. Da lunedì il servizio sarà disponibile la mattina dal lunedì al venerdì, e il lunedì pomeriggio. Nel frattempo proseguiranno «le modifiche strutturali anche nel cortile con la creazione di una piccola agorà completamente reversibile. Ancora poche settimane e Quartu avrà una nuova casa della cultura aperta a tutti, più inclusiva e digitale».

