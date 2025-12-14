Libri gratis, un segno di buona comunità 

La lettura come segno di comunità nei quartieri periferici. In zona Funtana Buddia-Borghetto-Città Nuova, è comparsa una casetta dei libri. Un servizio gratuito che ha suscitato l’entusiasmo dei residenti.

Si tratta di una piccola casetta in legno, appesa a un paletto, dove ogni cittadino può prendere un libro gratis (messo da un altro cittadino), a patto di sostituirlo con uno proprio da donare. Il regolamento, firmato da “Lullu”, è stato appeso accanto alla casetta in legno, e fornisce indicazioni chiare: per contribuire all’iniziativa, basta prendere un libro e sostituirlo con un altro. E poi: «nella casetta si introducono solo libri e non oggetti o immondizia». Altra richiesta è quella di collocare libri in buone condizioni anche se usati, e lasciarli lì come un dono alla comunità. Ultima precisazione è che non vanno lasciati testi scolastici.

L’iniziativa è stata apprezzata dai residenti nel quartiere e ha suscitato una riflessione in merito alla socialità e al senso di comunità con l’idea di estendere l’iniziativa e di installarne delle nuove in spazi verdi, parchi, pinete, piazze urbane per renderle interattive e vivibili all’insegna del relax, della crescita e del benessere comunitario. (g. pit.)

