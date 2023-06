Libri: Floris, Copez, Cappellacci, Casula e Porru 

Belvì

Stasera, alle 19, la rassegna culturale “Libros contos e binu” di Belvì, nei locali di Barbagia ospitale in via Roma, accoglie Stefano Floris (del duo televisivo Floris&Nu) con il libro autobiografico “Danzando sotto la pioggia”, edito da Santelli.

Tonara

Domani sera, alle 18, l’ex presidente della Regione Ugo Cappellacci presenta il suo libro “Autonomia e libertà” (pubblicato da Rizzoli) a Tonara, in piazza Sant’Antonio. Dialoga con l’autore l’assessora regionale Ada Lai. Organizza la Pro Loco.

Carloforte

Non è una presentazione come le altre quella del libro “Cercandocieli” (Il Maestrale) di Rossana Copez a Carloforte. Perché proprio sull’isola di San Pietro, il 6 settembre 1995, annegava il marito Sergio Atzeni, giornalista e scrittore oggi sempre più celebrato. L’appuntamento è per domani alle 18.30, in via XX Settembre 48. All’appuntamento, organizzato dalla Libera Università di Carloforte, sarà presentato dalla giornalista Susanna Lavazza e introdotto dal sindaco Stefano Rombi.

Orotelli

Giunto alla terza edizione, il libro “Carlo Felice e i tiranni sabaudi” di Francesco Casula verrà presentato a Orotelli domani sera alle 17.30 nella sala nella sala del centro polivalente Franco Pintus. Organizza l’amministrazione comunale. Presenterà l’opera il professor Giuseppe Melis Giordano, dell’Università di Cagliari.

Olzai

Nella casa museo Carmelo Floris, lunedì prossimo, alle 19, si terrà la presentazione del libro “Il dolore crea l'inverno” (Garzanti) di Matteo Porru con Angelo Loddo.

