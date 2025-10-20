Libri, film e cibo: una settimana di appuntamenti 

Con l’arrivo dell’autunno non si ferma la rassegna “Ripensare la e le città”, organizzata dal Comune con le associazioni e che questa settimana prevede una serie di appuntamenti. Il via ieri con la rassegna “ViaConvento”, che ha proposto la presentazione dei libri di Roberto Sanna “Il libro dei Saar”, Francesca Enrew con “Le vite di Tara” e Momi Zanda con “Viaggiatori della galassia”. Si prosegue oggi alle 18,30 al teatro Sacro Cuore con “Il peso dello sguardo”: cinema, scrittura e pratiche di inclusione. Domani alle 19 a Sa dome Farra torna invece la rassegna Si Ghetat custu Bandu delle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu insieme a Nodas, Femminas e Boxis Campidanesas con il laboratorio sartoriale mentre la Movie Factory propone alle 20,30 all’ex convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari la proiezione del film “La distanza di un sogno”, un momento di riflessione sul potere delle immagini e delle storie condivise. Giovedì ancora Viaconvento con la presentazione del libro di Mark Hill alle 18 mentre venerdì alle 18,30 a Sa dom’e Farra protagonista sarà la tradizione gastronomica con Sa Fregula. Sabato il palcoscenico si sposta al teatro Sacro Cuore, dove l’associazione omonima propone la rassegna teatrale Aici, tanti po… . Infine, domenica 26 la settimana si chiude all’insegna dell’ambiente e della formazione: la società Instru forma sviluppo, presenta il corso “Gli ori delle Api” a Sa Dom’e Farra, dedicato all’apicoltura, mentre TWV Srl – Franco Piro organizza l’iniziativa Beach CleanUp sul litorale quartese, una giornata di sensibilizzazione e cura del territorio. (g. da.)

