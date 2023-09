Libri e sport a Bono, gialli a Villanavaforru 

Mens Sana

Il festival Mens Sana si conclude oggi a Bono: il via al Glen Bar, alle 11, per “Bar Sport. Non presentazioni cinemusicali” a cura di Emiliano di Nolfo e Ruggero Pintus, interverranno Giuseppe Pastore, Francesco Trento e Alessandro Mastroluca che presenteranno, rispettivamente, “La squadra che sogna” (66thand2nd), “Crazy for football. Storia di una sfida davvero pazzesca” (Longanesi) e “1977. L’anno dei tre campioni” (Ultra sport).

Alle 17 si torna in piazza Trieste per gli appuntamenti pomeridiani, sempre introdotti dalle letture della Compagnia Teatrale Bono: il primo incontro avrà come ospite Giuseppe Pastore, che presenterà con Emiliano Di Nolfo i libri “Ma che coppa abbiamo noi. La maledizione europea della Juventus” e “Il Milan col sole in tasca. Gli anni 1986-1994” (entrambi editi da 66thand2nd).

Alle 18 si proseguirà con Gregorio Scorsetti e il suo libro “La gara di ritorno, Cile 1973” (66thand2nd), di cui l’autore parlerà con Francesco Trento. Alle 19, l’ultimo appuntamento del festival: si parlerà di tennis con Alessandro Mastroluca e Elena Marinelli. Il primo presenterà “Alcaraz. L’anno della rivoluzione” (Kenness), scritto con Federica Cocchi, “Dónde está Daniel Schapira. Desaparecido” (Battaglia Edizioni), scritto con Roberto Brambilla, e “Federer, Nadal, Djokovic. I dominatori del tennis” (CentoAutori), scritto con Andrea Pelliccia. Marinelli racconterà un’altra stella del tennis con il libro “Steffi Graf. Passione e perfezione” (66thand2nd). Con gli autori dialogheranno Alessandro Dui e Alessandra Ghiani.

MarmilLibri

Dopo gli incontri di Turri, Siddi e Ussaramanna, oggi è Villanovaforru a ospitare il nuovo appuntamento con il Festival letterario diffuso MarmilLibri, voluto e finanziato dall'Unione Comuni Marmilla e da sei Comuni aderenti all’iniziativa. Francesco Abate e Ciro Auriemma porteranno all’attenzione dei lettori il libro “Giallo sardo 2. Un’altra estate” (Piemme), una raccolta di racconti ambientati in Sardegna che esplorano l’Isola e le nuove sfumature del crimine da nord a sud. L’incontro si terrà in piazza Costituzione alle 19.

