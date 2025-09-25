«Libri e quaderni costano troppo? Vi aiutiamo noi» 

Per i numeri esatti bisognerà aspettare qualche giorno, ma la raccolta solidale di materiale scolastico promossa da Cittadinanzattiva, Amici di Fra Lorenzo e Coordinamento dei Presidenti dei Consigli d’Istituto, per garantire alle famiglie in difficoltà un ritorno sereno dei figli tra i banchi, è stata un successo. A testimoniarlo, il viavai di persone arrivate ieri di fronte alla scuola media di via Argentina per donare, riempiendo il banchetto di libri, quaderni, zaini, astucci, penne e altro materiale che sarà poi smistato nei vari plessi. «I miei figli, Edoardo e Alessandro, hanno frequentato la scuola in via Monte Linas, quindi ho potuto portare un po’ di libri, un trolley e un metallofono», racconta una mamma arrivata per donare. «Ogni anno sempre più persone si ritrovano a dover chiedere aiuto alle associazioni. La popolazione sta rispondendo bene, si potrà continuare a donare fino al 4 ottobre. Aiutateci ad aiutare», spiega Pino Aquila, portavoce del Coordinamento Presidenti. «Quest’anno diamo attenzione ai libri di testo, che hanno subito forti aumenti e spesso vanno ricomprati nuovi dopo un paio d’anni», aggiunge Carlo Veglio, responsabile di Cittadinanzattiva. «Abbiamo diverse famiglie che purtroppo vivono disagi di vario tipo e hanno difficoltà a reperire l’occorrente per la scuola, queste iniziative sono importantissime per gli alunni», il commento di Lisa Cao, preside dell’Istituto Comprensivo La Marmora. Soddisfatta anche l’assessora alla Pubblica Istruzione Fabiana Boscu. «Gli aumenti dei costi gravano sempre più sulle famiglie, quindi ben vengano queste giornate». (d. l.)

