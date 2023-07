Libri e poesie in sardo nelle sere d’estate 

Nuovo appuntamento per la rassegna “Quartu autori 2023”. Oggi alle 18,30 nella biblioteca centrale di via Dante sarà ospite il giornalista Ivan Murgana che presenterà il libro “Pani e Gerda”, sua terza fatica dopo “Il flebotomo di Roccalimpia” e “Sa Levadora” scritto a quattro mani con Carmen Salis. I disegni di questo libro sono stati realizzati dall’artista di Sarroch, Ilvo Sechi.A dialogare con l’autore ci sarà la giornalista Claudia Mameli, saluti istituzionali affidati alla presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni. Le iniziative della biblioteca sono organizzate in collaborazione con la Cooperativa Comes e inserite nel circuito “Città che legge”. Una serata all’insegna della poesia e della tradizione sarda, dedicata a Teresa Mundula Crespellani, dal titolo ‘Contus & contixeddus’, è invece in programma domani alle 19,30 nell’ex convento dei cappuccini. Avrà come protagonista il giornalista e insegnante Pietro Porcella, per un tuffo nella Sardegna del secolo scorso. Porcella racconterà i personaggi di quell’epoca e le loro storie. Parole, versi, rappresentazioni dei cittadini di un’altra Quartu, di un’altra Cagliari e un’altra Sardegna. Il filo conduttore saranno le poesie di Teresa Mundula Crespellani, scritte in lingua sarda. Oltre alle letture, la serata prevede anche la traduzione e il commento dei testi, con il coinvolgimento del pubblico presente.

