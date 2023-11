Libri e dibattiti sino a fine anno 

L'Auser e la Scuola del popolo di Oristano organizzano una serie di iniziative culturali sino a fine anno. Nella Sala polivalente dalle 16.30, diverse presentazioni di libri e il dibattito sul “Salario minimo”. Il primo appuntamento, sabato 18, con la presentazione del libro “Antifascisti sardi. Storie di uomini contro il fascismo” di Lorenzo Di Biase. «Questo programma conferma la volontà di voler valorizzare la cultura per favorire la crescita del paese», ha affermato Gianni Piras, presidente dell’Auser. «Lo sforzo per crescere assieme della nostra comunità non può che realizzarsi attraverso un impegno continuo animato proprio dalla cultura», sottolinea il sindaco Samuele Fenu. ( n. s. )

