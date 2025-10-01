VaiOnline
Pau
02 ottobre 2025 alle 00:26

Libri e cammini nel Monte Arci  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Farà tappa anche a Pau la seconda edizione di “Leggere il paesaggio”, progetto di promozione alla lettura organizzato dall’associazione “Teatro botanico”, con la direzione artistica della regista Claudia Pupillo. L’obiettivo è promuovere la lettura come strumento per riconnettersi con i luoghi e le comunità, promuovendo valori come il rispetto del paesaggio e delle differenze. Nel Parco dell’ossidiana di Pau, domenica alle 10, si terrà la prima delle narrazioni erranti affidata al geografo Franco Michieli. Nell’incontro, moderato da Giulia Balzano, Michieli presenterà “Le vie invisibili” in cui racconta la sua avventura fra Norvegia, Islanda e Terra dei Sami. Precederà una camminata nel parco. L'evento si inserisce nel festival letterario del Monte Arci intitolato “Letture dai Margini”, organizzato dai comuni di Curcuris, Ales, Villa Verde e Pau. ( g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 