Libri e cammini nel Monte Arci  

Farà tappa anche a Pau la seconda edizione di “Leggere il paesaggio”, progetto di promozione alla lettura organizzato dall’associazione “Teatro botanico”, con la direzione artistica della regista Claudia Pupillo. L’obiettivo è promuovere la lettura come strumento per riconnettersi con i luoghi e le comunità, promuovendo valori come il rispetto del paesaggio e delle differenze. Nel Parco dell’ossidiana di Pau, domenica alle 10, si terrà la prima delle narrazioni erranti affidata al geografo Franco Michieli. Nell’incontro, moderato da Giulia Balzano, Michieli presenterà “Le vie invisibili” in cui racconta la sua avventura fra Norvegia, Islanda e Terra dei Sami. Precederà una camminata nel parco. L'evento si inserisce nel festival letterario del Monte Arci intitolato “Letture dai Margini”, organizzato dai comuni di Curcuris, Ales, Villa Verde e Pau. ( g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA