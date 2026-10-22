Libri, due fiere e poca strategia 

Tra Nuoro a Macomer ci sono circa cinquanta chilometri. Una distanza modesta, in un territorio che perde ogni anno abitanti e servizi. Eppure, quando si parla di libri, pare sufficiente a ospitare due manifestazioni regionali che procedono ciascuna per conto proprio. Le date non si sovrappongono, ma a uno sguardo esterno quel che pare manchi è il dialogo.

Ieri, alla Biblioteca Sebastiano Satta, proprio mentre la città è anche in corsa (insieme a Carbonia) per diventare nel 2027 la Capitale italiana del libro, l’Associazione Editori Sardi ha celebrato quarant’anni di attività con “Anima sarda”, prima Festa del Libro: incontri con le scuole, tavole rotonde, performance letterarie. È l’anteprima della terza Fiera regionale del Libro che l’Aes organizzerà in città dal 17 al 19 dicembre. A Macomer, dal 5 all'8 novembre, è invece prevista la 24ª Mostra del Libro edito in Sardegna. Due iniziative importanti, sostenute da reti istituzionali, dove la cultura dovrebbe unire risorse e persone.

La divisione

Per capire come siamo arrivati a questo punto bisogna fare qualche passo indietro. La Mostra di Macomer nasce alla fine degli anni Novanta e assume dimensione regionale nel 2000. Gli editori sardi ne accompagnano la crescita, contribuendo non soltanto con i cataloghi ma con presentazioni, laboratori e progettazione culturale. Nel 2023 una convenzione del Comune affida ancora all’Aes diverse attività; l’anno successivo, invece, sceglie il Centro Servizi Culturali Unla come coordinatore unico. L’associazione denuncia la propria estromissione e la perdita della vocazione fieristica della Mostra. Il Comune prosegue con un modello diverso, aperto anche a incontri e linguaggi non strettamente editoriali.

A dicembre 2024, intanto, nasce a Nuoro la Fiera regionale organizzata direttamente dagli editori aderenti all’Aes. Il legame con la frattura di Macomer è evidente, pur senza voler ridurre tutto a essa. Certo le due manifestazioni non sono identiche – una mette al centro la filiera editoriale, l’altra propone un programma culturale più ampio – ma proprio per questo potrebbero completarsi, anziché competere.

Mancanza di strategia

Il problema, se di problema possiamo in questa sede parlare, non è distribuire torti o ragioni, ma ragionare sul perché Comuni, enti, associazioni ed editori non riescano a costruire una strategia comune: promozione coordinata, percorsi per le scuole, ospiti condivisi, occasioni di lettura che attraversino e valorizzino il territorio. In un’isola che si spopola, e in particolare nelle sue aree interne, moltiplicare gli eventi senza usarli per moltiplicare la capacità di fare rete rischia di trasformare una ricchezza in una dispersione.

Scriveva il compianto Sergio Atzeni, in “Passavamo sulla terra leggeri”: «A parte la follia di ucciderci l’un l’altro per motivi irrilevanti, eravamo felici». Qui nessuno uccide nessuno, ma quel talento da lui evocato di trasformare le differenze in confini sembra aver trovato, ancora una volta, terreno fertile. Perfino fuori dalle pagine dei libri.

RIPRODUZIONE RISERVATA