Libri di testo gratis per gli alunni 

Quasi 10mila euro per pagare i libri di testo della scuola primaria. È l'impegno di spesa del Comune che anche quest'anno si propone di rimborsare i volumi che serviranno ai piccoli alunni per frequentare la scuola e studiare a casa. La cifra messa in campo dall'amministrazione per l'anno scolastico 2023-2024, nello specifico, ammonta a novemila e 500 euro.

Ma come funzionerà? Secondo quanto riportato nella determinazione pubblicata pochi giorni fa, si utilizzerà la solita formula dei cedolini da consegnare nella libreria di fiducia: «La fornitura gratuita», scrivono dagli uffici, «viene effettuata dalle librerie nelle quali vengono presentate le cedole librarie predisposte dagli Istituti scolastici e consegnate agli alunni della scuola primaria per il ritiro dei libri di testo».

Dopo che le cedole saranno finite nelle mani dei librai, a quel punto sarà compito loro consegnarle ai Comuni di residenza dei bambini. L'amministrazione, in questo caso quella sorrese guidata dal sindaco Massimo Pinna, successivamente procederà ad assicurarsi che la residenza dell'alunno sia a Villasor e rimborserà le spese anticipate o fatturate dalla libreria. (m. p.)

