Libri: Cristina Tomasi domani a Villasimius 

Prendersi cura della propria salute con piccoli ma significativi accorgimenti anche in vacanza. Il Cormoran Hotel & Residence di Villasimius ospita domani alle 18 la presentazione del libro di Cristina Tomasi “La rivoluzione del metabolismo”, edito da Vallardi. L’incontro, gratuito, è aperto anche al pubblico esterno.

Un approccio differente e innovativo sulla salute basato sul riequilibrio del metabolismo che influenza energia, benessere e forma fisica, per ritrovare il benessere naturale. La via suggerita è «un cambio di stile di vita accessibile a tutti e a qualsiasi età», spiega l’autrice, medico internista di Bolzano, esperta nel campo del metabolismo e della nutrizione, oltre che influencer con un milione di seguaci sui social.

Si consiglia la prenotazione, ma anche di presenziare scalzi per godere del contatto della terra: uno dei dieci consigli del vademecum contenuto nel libro, utili per prendersi cura di sé, a partire dalle piccole scelte quotidiane, anche in un momento di grande relax come quello delle vacanze. L'obiettivo di questo approccio, è prevenire le malattie, rallentare l’invecchiamento e riuscire a mantenersi in forma fisica e perdere peso, ridurre l'infiammazione cronica e l’insulino-resistenza, migliorare la qualità del sonno e i livelli di energia, invertire i processi di invecchiamento cellulare. «Per rendere più semplice il percorso l’ho sintetizzato in 10 punti base - spiega Tomasi- a partire dal capitolo sull’alimentazione». L’esperta consiglia, ad esempio, di inserire un cucchiaio di aceto di mele in un bicchiere d'acqua prima di un pasto contenente carboidrati oppure un’insalata da usare come antipasto, evitare il più possibile gli alcolici, rispettare il ritmo sonno veglia.

